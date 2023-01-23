Политолог: Турция могла бы сменить политический курс на прозападный Политолог Леви: Турция могла бы сменить политический курс на более прозападный

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Политический курс Турции может смениться только на более прозападный, так как критики часто призывают президента Реджепа Тайипа Эрдогана к большей либерализации и ориентации на западные ценности, рассказал Lenta.ru политолог Дмитрий Леви. По его словам, тема украинского конфликта не является для Турции ведущей — им «все равно», поэтому менять свою позицию ни перед выборами, ни после них Эрдоган не будет.

Если вдруг, гипотетически смена политического курса в стране и произойдет, то скорее в сторону Европы, потому что критики призывают Эрдогана встать на путь большей либерализации и западных ценностей. Впрочем, население Турции такой формат сейчас не поддержит, — заметил Леви.

Политолог отметил, что Турцию совершенно устраивает формат независимости от обеих сторон конфликта — от Запада и России, поэтому уходить от него Эрдоган не станет. При этом эксперт считает, что турецкий лидер не станет отказываться от сотрудничества с Москвой, так как Анкара получает сверхприбыли благодаря трансляции европейского трафика.

Политолог Олег Гущин ранее рассказал, что Турция на фоне попыток Швеции вступить в НАТО продолжит торги, чтобы доказать, что с Анкарой нужно считаться. Он отметил, что для Швеции не имеет значения, кого принимать в своей стране, поэтому сложилась проблемная ситуация с курдами, которых требует выдать турецкое правительство. Сейчас главная цель Эрдогана — показать, что Турция в Альянсе занимает не последнее место, этим и объясняется его требование выслать из Швеции курдов, рассказал Гущин.