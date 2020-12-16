Политолог: Турции становится душновато в рамках НАТО

https://static.news.ru/photo/d3a91dc0-3fb4-11eb-b0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал конфликт Анкары и Вашингтона из-за российских систем С-400. По его мнению, Турции, а также другим странам, входящим в состав НАТО, становится тесно в рамках устава Альянса.

Любая независимость, проявляемая союзником по НАТО, тут же вызывает недовольство. Причём не только в Вашингтоне, но и в Брюсселе. Очевидно, что если член НАТО вольготно себя ведёт, то это вызовет негативную реакцию и последуют санкции, — пояснил эксперт радио Sputnik.

При этом он признал справедливым заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что угрозы США ввести санкции являются нападками на суверенитет. С другой стороны, отметил политолог, в Анкаре должны были понимать, что «сдают» часть своего суверенитета, вступая в НАТО.

Что из этого будет, мы не знаем, но очевидно, что такие явления в Альянсе будут только нарастать, — заключил он.

Кризис в отношениях между Турцией и США начался в июле 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от покупки российских систем С-400, предлагая взамен комплексы Patriot производства США. Власти республики отказались идти на уступки. Тогда со стороны США последовали угрозы ввести санкции, а также лишить республику новых истребителей.

Как писал NEWS.ru, Анкара может ответить на угрозу Штатов укреплением региональных блоков. Так, аналитики ожидают, что теперь страна будет стремиться к демонстрации высокого качества отношений с Москвой в Чёрном море, с которым у руководства республики связаны определённые экономические ожидания.