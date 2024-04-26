Политолог: страны БРИКС не испугать санкциями США Политолог Косоруков: страны БРИКС не испугать санкциями США

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Страны БРИКС не испугаются санкций, которые на них хотят наложить экономические советники бывшего президента США Дональда Трампа, рассказал в беседе с РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков. По его словам, участники союза будут и дальше наращивать объемы международной торговли в национальных валютах, несмотря на санкции из-за отказа от долларов США в экспортной деятельности.

Политолог отметил, что доля национальных валют в торговле между странами БРИКС и Россией выросла до 85% за последние два года. Например, процент экспортных операций с Китаем в их валюте достиг 34%.

В целом страны БРИКС — это уже 35% мировой экономики. Страны «Большой семерки» постепенно откатываются на 31%. Страны БРИКС уже задают темп и базовые векторы развития мировой экономики, — объяснил эксперт.

США могут угрожать долларом и заставлять своих союзников пользоваться им в торговле, однако страны БРИКС они так заставить не могут, добавил Косоруков. Кроме того, есть вероятность, что именно при действующем президенте США Джо Байдене доллар перестанет быть ключевой мировой резервной валютой, подытожил политолог.

Ранее стало известно, что советники бывшего президента США и кандидата на пост американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле. Меры будут направлены против стран с развивающимися рынками с целью снизить риски для американской валюты.