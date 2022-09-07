Политолог: США сомневаются в способности Москвы ударить по Вашингтону Политолог Саймс: Россия не готова на эскалацию конфликта за пределами Украины

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24

Поведение Польши, Прибалтики и других стран Восточной Европы по отношению к России заставляет США усомниться в способности Москвы развить конфликт за пределами украинского государства, передает ИА SM.News слова политолога Дмитрия Саймса. По его словам, если даже ближайшие соседи Украины не боятся эскалации, США может поверить, что ей точно ничего не угрожает.

Если Зеленский готов сражаться до последнего украинца, а Польша и прибалты говорят, что ничего не боятся и лучший способ — это давать Украине новое оружие и позволить использовать его против России всё более широко, в том числе против Крыма, то, конечно, в Вашингтоне есть ощущение, что атака России по США маловероятна, раз эти страны так мало обеспокоены российским ответом, — заявил политолог.

Саймс считает, что Прибалтике, а также Польше, Чехии и Румынии должно быть гораздо более тревожно, когда речь заходит о развитии конфликта на Украине. По словам эксперта, именно эти государства могут оказаться в таком случае под ударом. То, что эти страны не боятся ответа со стороны Кремля, считает эксперт, убеждает США в маловероятности развития конфликта.

Глава комиссии Софеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов ранее заявил: антироссийская политика Латвии, Литвы и Эстонии вынуждают РФ начать их демилитаризацию. По его словам, Рига, Вильнюс и Таллин самозабвенно создают помехи российскому транзиту и всему русскому. Климов отметил, что Россия может справиться с демилитаризацией Прибалтики. Для этого хватит сил и средств, однако «прибалтийские политические гномики» могут таким образом спровоцировать «четвертую большую войну в Европе», считает политик.