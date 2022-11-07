Политолог: США решили поссорить Россию с Туркменией из-за газа Политолог Брутер: США предлагают Туркмении поставки газа в ЕС, чтобы поссорить с Россией

Фото: kremlin

Владимир Путин с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым

Соединённые Штаты предлагают Туркмении поставки голубого топлива в Евросоюз, чтобы поссорить Москву с Ашхабадом, считает политолог Владимир Брутер. Эксперт посоветовал при поступлении подобных предложений таких американских деятелей «гнать восвояси». По его мнению, Вашингтон будет пытаться вбить клин в отношения России с Туркменией и все сложные моменты «переключить на себя», сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам политолога, Штаты готовы помогать всем, кто является альтернативой России, в том числе Туркмении, с которой у Москвы сложились очень хорошие отношения.

Для всех стран есть один совет: если ты видишь американца у себя дома, его сразу же нужно гнать восвояси. Потому что своим визитом он не принесёт ничего хорошего. США всегда думают в своих интересах, да, возможно, в какой-то момент эти интересы и совпадают. Но пока они будут совпадать, они тебя поссорят со всеми соседями и ключи от этой ссоры оставят у себя, — отметил Брутер.

Эксперт добавил, что в результате таких действий США получится, что Туркмения не выиграет, а проиграет. По мнению специалиста, судьба поставок газа из Туркмении в значительной степени зависит от отношения к этому соседних государств, а не США, которым Туркмения неинтересна. Брутер считает, что США рассматривают Туркмению только как страну для сдерживания России. Вашингтон этими действиями пытается «обкладывать» Москву со всех сторон, заключил он.

Политолог напомнил, что похожие методы США применяли и в ситуации взаимоотношений Азербайджана с Арменией, осложнённых конфликтом в Нагорном Карабахе.

6 ноября помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу сообщил, что администрация Белого дома в настоящее время работает с руководством Туркмении, чтобы бизнес страны получил как можно больше выгод от антироссийских санкций. По его словам, правительство США делает всё, чтобы туркменский бизнес получил от антироссийских санкций как можно меньше ущерба.