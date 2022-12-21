Политолог: США пытаются загнать Африку в долговую зависимость от себя Политолог Ярошенко: США пытаются загнать Африку в долговую зависимость от себя

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США пытаются загнать Африку в долговую зависимость от себя, рассказал «360» политолог Алексей Ярошенко. Он отметил, что Штаты лидируют по объемам инвестиций в регион — у большинства африканских стран около трети внешнего долга приходится на американских инвесторов, а другая треть — на связанные с США организации, такие как МВФ. Эксперт пояснил, что Африка является «местом сражения» за будущее мироустройство и именно поэтому Вашингтон пытается укрепить свои позиции в регионе.

Американцы намерены использовать Африку, поэтому их инвестиции представляют собой долговую зависимость. Порядка 30% внешнего долга всех африканских стран приходится на американских инвесторов и еще порядка 35% — на международные организации, в том числе Международного валютного фонда, где американцы играют очень серьезную роль, — рассказал Ярошенко.

Политолог отметил, что Китай догоняет США по объему инвестиций в Африку, но за вложенные ими средства, по мнению эксперта, в будущем не придется расплачиваться. Он также отметил, что на континенте некоторые позиции имеет и Россия — там реализуют проекты частные военные компании, но в экономическом плане находится скорее в положении наблюдателя.

Ранее Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице Центральноафриканской республики Банги был совершен теракт против главы миссии «Русский дом». Ему отправили посылку, которая взорвалась в его руках.