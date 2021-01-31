Политолог: США повторят судьбу Британской империи

https://static.news.ru/photo/1529b60c-642b-11eb-8d48-96000091f725_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

США ожидает упадок, который будут протекать по сценарию распада Британской империи. Такое мнение высказал декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун.

Соединённое Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ей упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий, — заявил Сюэтун в интервью журналу Spiegel.

По его словам, предстоящие катаклизмы за океаном не шокируют и не удивляют, поскольку все империи рано или поздно приходят в упадок.

Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок, — отметил декан.

Он добавил, что конфронтация между Вашингтоном и Пекином возможна из-за стремления к технологическому превосходству.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Гарвардского университета Стивен Уолт прогнозирует окончание исторического подъёма США. По словам эксперта, это связано с историческими обстоятельствами, вернее их стечением, на протяжении многих веков. Америка имела «беспрецедентный уровень безопасности» с момента основания, последний раз захватчики приходили на американскую землю в 1812 году.