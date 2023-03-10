Политолог: США планируют «взорвать» пять государств рядом с Россией Политолог Сатановский заявил о планах США «взорвать» Казахстан, Турцию и Азербайджан

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси

Пять находящихся вблизи России стран могут оказаться в зоне интересов США, в которых Вашингтон попытается устроить политический «взрыв», заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Евгений Сатановский. По его словам, на данный момент происходит попытка переворота в Грузии. Кроме того, под покровительством США может произойти цветная революция в Казахстане, также в зоне риска находятся Армения, Азербайджан и Турция.

Самые взрывоопасные точки — это Казахстан и Азербайджан, — считает Сатановский.

По мнению политолога, США поставили своего человека во главу Армении, но дестабилизация ситуации может продолжиться и там. При этом он убежден, что на грядущих президентских и парламентских выборах в Турции Штаты попытаются снести нынешнего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Если это произойдет, Вашингтон обратит внимание на Азербайджан. Однако Баку будет вне зоны риска до тех пор, пока в Анкаре все спокойно, подчеркнул эксперт.

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек ранее заявил, что США намерены организовать «кровавую бойню» в Турции в период всеобщих выборов. По его словам, Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки, о чем свидетельствуют в том числе и публикации в американской прессе.