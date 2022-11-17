Политолог: США недовольны отказом Киева от переговоров с Москвой Политолог Дудаков: США недовольны жестким отказом Украины от переговоров с Россией

Фото: Paul Weaver/Keystone Press Agency/Global Look Press

США недовольны позицией Украины по переговорам с Россией, а именно тем, что она жестко от них отказывается, заявил в беседе с ИА SM.News политолог Малек Дудаков. По его словам, такую позицию не понимают и незападные страны. Эксперт отметил, что Россия готова завершить конфликт, тогда как Киев этого не хочет.

Это вызывает некоторое непонимание со стороны незападных стран — у Китая, Индии, Латинской Америки, Африки. Они видят, что Россия готова завершить украинский кризис, а Украина — нет, — рассказал Дудаков.

Политолог добавил, что США пытаются заставить Украину хотя бы показать видимость готовности к переговорам. При этом эксперт уточнил, что после выборов позиции администрации действующего президента страны Джо Байдена пошатнулись, и это может улучшить ситуацию с переговорами Москвы и Киева.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли ранее заявил, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине. Это создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах, отметил он на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву. Генерал уточнил, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.