Политолог: США могут приказать Европе снабжать Украину Политолог Шипилин: США могут приказать Европе снабжать Украину

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

США способны приказать Европе снабжать Украину, рассказал «Народным Новостям» политолог Павел Шипилин. По его мнению, именно это и делал ЕС в последнее время, когда передавал ВСУ оружие и боеприпасы. Эксперт отметил, что в то же время в Соединенных Штатах вопрос продолжения поддержки Украины остается открытым.

США в состоянии приказать Европе снабжать Украину. А Европе приходится тяжеловато, потому что у нее есть свои социальные обязательства, на которые США абсолютно плевать, — уверен Шипилин.

Политолог пояснил, что у США есть средства для финансирования Киева, однако в скором времени в стране может исчезнуть двухпартийный консенсус насчет этого вопроса. Он напомнил, что Соединенные Штаты вступают в предвыборный период, в ходе которого американские политики будут пытаться «уколоть друг друга» и используют для этого тему украинского кризиса.

Сейчас очень важно действующему президенту и демократам переизбраться и не потерять власть в Вашингтоне. Республиканцы всячески в этом им стараются помешать, в частности, рассказывая о том, как демократы тратят народные американские деньги на непонятную страну, которую не каждый житель США найдет на карте, — объяснил Шипилин.

Ранее сообщалось, что США могут бросить Украину из-за усиления противостояния с Китаем в будущем. В западных СМИ уточнили, что американские политики согласны на ужесточение подхода Вашингтона к соперничеству с КНР, поэтому стратегия Белого дома по поддержке Киева может измениться. Европейцы переживают, что им придется самостоятельно разбираться с затянувшимся украинским конфликтом.