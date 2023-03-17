Политолог: США хотят подставить союзников под удар Китая Политолог Вавилов: США хотят подставить Японию и Австралию под удар в возможной войне с Китаем

Фото: Christy Bowe/Global Look Press

США, Белый дом

США формируют блок AUKUS с Японией и Австралией, чтобы в случае войны с Китаем не участвовать в боях самолично, заявил в беседе с ИА SM.News политолог Николай Вавилов. Он предположил, что Вашингтон намерен подставить союзные страны, а Токио втянут в союз против КНР, ведь именно он примет «первый удар».

AUKUS — абсолютно верно, это союз против Китая, никто не сомневается в этом. <...> Понятно, что формируется альянс. Более того, специфика этого альянса такова, что США не хотят воевать сами. И не хотят стать жертвой ударов китайских баллистических ракет. Они хотят подставить Австралию, Японию, AUKUS, под эти удары, — пояснил Вавилов.

Политолог отметил, что в Австралии планируют разместить подводные лодки на атомном ходу, поэтому в конечном счете там могут разместить ядерное оружие. Это нужно для того, чтобы в случае войны с Китаем нанести удары в его «подбрюшье», пояснил эксперт. Именно поэтому Пекин хочет создать «Великую Китайскую стену» из нейтральных государств, чтобы не подпустить противника к своим юго-восточным рубежам.

Китай создает «Великую Китайскую стену» из нейтральных государств. Пытается создать законодательную базу по ядерному нейтралитету и вообще нейтралитету стран Юго-Восточной Азии. Пытается закрыть это «подбрюшье», — объяснил Вавилов.

Глава МИД России Сергей Лавров в ноябре заявил, что участники оборонного альянса AUKUS — Австралия, Великобритания и США — хотят завлечь в свой блок Новую Зеландию, Канаду и Японию. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его.