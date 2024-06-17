Политолог сравнил противостояние НАТО и России с Карибским кризисом Политолог Самонкин: мир возвращается к противостоянию времен Карибского кризиса

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Карибский кризис, 1962 год

Современное противостояние между НАТО и Россией можно сравнить с Карибским кризисом, который стал результатом противостояния СССР и США, заявил в беседе с «360» политолог и председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. Он добавил, что Москва будет отвечать усилением своего военно-промышленного потенциала при провокациях западного военного блока.

К сожалению, из-за близорукости и неадекватности Запада сейчас мы наблюдаем гонку вооружений вроде той, что была в XX веке во времена холодной войны между США и Советским Союзом. Тогда, так или иначе, Запад все-таки пошел на попятную, стал договариваться, и третьей мировой не случилось, — напомнил Самонкин.

Политолог также обратил внимание на то, что сейчас в странах НАТО не слышат позиции Москвы. Они также провоцируют ситуацию посредством учений на границах Союзного государства и близко к границам России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее указал на то, что члены объединения обсуждают возможность приведения ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. При этом он заявил, что такая риторика помогает НАТО «послать прямой сигнал» о том, что объединение является «ядерным альянсом».