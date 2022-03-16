Политолог сравнил дальнейшую торговлю Китая с Россией и опыт Ирака

Китай уже обходил санкции, когда стал торговать с Ираком, рассказал политолог Сергей Маркелов изданию «Слово и Дело». КНР имеет 25-процентный рынок в США и в нынешних условиях не полезет «на рожон», но именно она может стать одним из главных торговых партнёров для России.

В своё время на Ирак были наложены санкции и Китай тоже начали контролировать с точки зрения того, чтобы они не стали чуть ли не единственным партнёром по иракской истории. Что было в итоге? Китайцы всё равно зашли на иракский рынок, создали банк для расчётов с обложенным санкциями государством. А затем стали отрабатывать сложные альтернативные логистические схемы, — сказал Маркелов.

Он объяснил, что главная сложность из-за санкций в том, что их накладывают на денежные операции. США, по мнению Маркелова, будут следить, чтобы Китай не оплачивал поставки из России напрямую.

Ранее Вашингтон призвал все страны мира, в том числе и Китай, обозначить свою позицию по ситуации на Украине. По словам постпреда США при НАТО Джулианны Смит, сегодня нельзя «притворяться нейтральными» по отношению к данному конфликту. При этом Смит призвала страны мира занять сторону «основанного на правилах мирового порядка».

В свою очередь глава МИД КНР Ван И указал на проблемы мировой экономики из-за санкций против РФ. Он также выразил надежду, что ситуация нормализуется, и подчеркнул, что Китай готов прикладывать усилия для стимулирования переговоров сторон.