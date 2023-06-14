Политолог спрогнозировал оценку украинского конфликта в истории США Политолог Ордуханян назвал конфликт на Украине «черной лентой» для истории США

Фото: МО Украины

Многие граждане США убеждены, что их страна не должна вмешиваться в отношения между Москвой и Киевом, однако пока американским властям удается диктовать свои условия и делать все для продолжения конфликта на Украине, рассказал в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Рафаэль Ордуханян. По его мнению, этот период в перспективе получит негативную оценку в истории США .

Этот период в историю Америки войдет со знаком минус и черной лентой, — высказал мнение эксперт.

По его словам, многие рядовые американцы считают, что Киев нужно оставить в зоне интересов Москвы и не вмешиваться в их отношения и что США должны прекратить поддержку Украины, так как им там «делать нечего». Однако группа маргиналов во власти делает все, чтобы конфликт продолжился, и пока правительству Соединенных Штатов удается диктовать условия своим жителям, резюмировал политолог.

Ранее американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский предположил, что в будущем Украина может стать аналогом Австрии времен холодной войны или нынешней Мексики. При этом он исключил возможность присоединения страны к НАТО. При этом Хомский подчеркнул, что Украина не может быть самостоятельна в своих решениях, поскольку зависит от США.