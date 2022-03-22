Политолог спрогнозировал, когда освободят Мариуполь

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что Донбасс на данный момент является главным направлением, где разворачивается спецоперация. Учёный считает, что на других направлениях российские военные уничтожают объекты врага высокоточным оружием и пока продвигаются не везде, приводят мнение эксперта «Известия».

Самое важное событие в Донбассе — штурм Мариуполя. События там продолжаются три недели и ещё могут продлиться, по словам руководства Донецкой Народной Республики (ДНР), около недели. Это типичная ситуация для действий современных городов, которые упорно обороняются, — отметил эксперт.

Кашин пояснил, что такие примеры можно было наблюдать в Ираке — обычно таки происходит в плотной городской застройке с противником, имеющим стрелковое и противотанковое оружие. Сейчас, по словам политолога, важно уничтожить противника в Мариуполе и завершить окружение группировки в Донбассе.

Одновременно, отметил эксперт, российские войска по всей территории Украины уничтожают разведанные цели и тем самым истощают силы противника. При всём этом действия происходят параллельно с переговорами. Учёный заявил об основаниях говорить, что на переговорах идут реальные обсуждения, от которых может зависеть многое.

Штурмовать Харьков или Киев российская армия не собирается, по крайней мере пока. Сейчас наносятся точные удары, как в Киеве по торговому центру, который использовался для размещения артиллерийских подразделений украинской армии. Но, если не будет продвижения на переговорах, специальная военная операция будет длиться довольно существенное время, как минимум несколько недель, — резюмировал эксперт.

Ранее первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала заявил, что Вооружённые силы России и подразделения ДНР освободили около половины площади Мариуполя.