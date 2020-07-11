Политолог: смена статуса Святой Софии не повлечет политических последствий

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Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть не будет иметь политических последствий для Турции на международной арене, заявил директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Это внутреннее дело Турции, и, строго говоря, инкриминировать им нечего. Какой статус имеет то или иное здание на территории той или иной страны, определяют власти этой страны, — цитирует его ТАСС.

Лукьянов добавил, что самая бурная реакция была со стороны Греции и России, но дальше риторики дело вряд ли пойдёт. Он напомнил, что Греция и Турция — члены НАТО и несмотря на все разногласия, они союзники и их могут «успокоить».

Россия и Турция также высоко ценят свои двусторонние отношения. Это доказывает успешный выход из многих кризисов. Сотрудничество Москвы и Анкары слишком выгодно, чтобы жертвовать им ради здания, даже если это собор Святой Софии.

Ранее NEWS.ru писал, что мусульмане начнут поклонения в мечети Айя-София с 24 июля. Решение об отмене постановления правительства Турции от 1935 года о присвоении собору статуса музея было принято 10 июля 2020 года. Указ о превращении его в мечеть лично подписал Эрдоган. Такие перемены уже осудили ряд стран и организаций. В частности, Кипр, Греция, ЮНЕСКО и другие.