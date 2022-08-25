Политолог: киевский режим воспринимает лояльных России граждан как угрозу Политолог Шипилин: киевский режим воспринимает лояльных России граждан как угрозу

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Харькове украинскими силовиками по всему городу проводятся проверки населения, сообщают «Народные Новости». Издание сообщает, что СБУ проверяет автомобили, документы и мобильные телефоны харьковчан, а также спрашивают их о наличии возможных родственников или знакомых в России, уточняют поддерживают ли харьковчане с ними контакт, иногда проверяют переписки в телефонах. По мнению политолога Павла Шипилина, киевский режим воспринимает лояльных России граждан как угрозу и готов преследовать их.

Задача украинских силовиков — «зачистить» общественность от людей, которые относятся к ней хотя бы нейтрально, убежден политолог.

Они пытаются сделать так, чтобы у русскоязычного населения земля горела под ногами. Идет зачистка территории. Им нужно сделать так, чтобы на Украине не осталось даже нейтрально относящихся к РФ людей, необходима 100% преданность, — считает он.

Эксперт считает, что происходящее в Харькове охватило большую часть Украины — спецслужбы пристально следят за лидерами мнений в стране. Блогеры, которые высказывают поддержку России, по словам Шипилина могут «исчезать» — их арестовывает СБУ.

31 июля Служба безопасности Украины отправила в «фильтрационный лагерь» блогера Дмитрия Городецкого. Его задержали во Львове после публикации видео в защиту русского языка. После начала российской спецоперации блогер, проживавший в Харькове, переехал во Львов. Он опубликовал видео, в котором возмутился обилием на улицах и в заведениях города объявлений о том, что здесь не говорят на «языке оккупантов». Городецкий призвал вспомнить о том, что половина Украины является русскоязычной.