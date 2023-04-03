Политолог: Россия и Китай защитят Арктику от американского влияния Политолог Перенджиев: Россия и Китай защитят Арктику от американского влияния

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Россия и Китай стремятся оградить Арктический регион от американского влияния, рассказал «Народным Новостям» политолог Александр Перенджиев. По его словам, президент Джо Байден в прошлом году утвердил новую доктрину США насчет Арктики, в которой ставит перед страной задачу лишить РФ территорий в данном регионе. Эксперт пояснил, что Москва и Пекин будут защищать Северный морской путь и постараются помешать планам Вашингтона в регионе.

Мы действительно совместно с Китаем пытаемся защищать Северный морской путь и наши российские арктические ресурсы. Ввиду того, что у нас нет союзников в Арктике, к сожалению, мы только врагов там имеем в лице остальных членов Арктического совета — все эти страны нам противостоят под руководством США, — объяснил Перенджиев.

Политолог также рассказал о попытках ВМС США добиться большего финансирования для продвижения интересов Соединенных Штатовв Арктическом регионе. Он пояснил, что именно с этим связаны заявления в американских СМИ о «потере господства» Вашингтона в Тихом океане. Эксперт считает, что таким образом лоббируются интересы морского флота Соединенных Штатов.

Cоветник Госдепартамента Дерек Шолле ранее заявил, что США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета из-за спецоперации на Украине. Дипломат при этом признал, что Россия — важная арктическая держава. По его словам, Вашингтон своим решением «пытается адаптироваться» к реалиям, якобы навязанным Москвой.