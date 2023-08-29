Политолог разъяснил, почему США не могут дать гарантии безопасности Украине Политолог Блохин: гарантии безопасности Киеву невозможны без участия России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США не могут предоставить Украине гарантий ее безопасности, так как это невозможно без обсуждения этого вопроса с Россией, заявил в беседе с Lenta.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. По его словам, предоставление любых гарантий безопасности Киеву без согласования с Москвой станет поводом для еще большей эскалации конфликта.

США хотят дать Украине гарантии безопасности без согласования с Москвой — главным участником специальной военной операции. Какие гарантии безопасности можно дать Украине без Москвы? <...> Если США заинтересованы в гарантиях безопасности для Украины, то нужно садиться за стол переговоров с Россией и совместно их вырабатывать, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что если США поднимают вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности без участия России, то это станет прямым вовлечением НАТО в конфликт и, следовательно, началом третьей мировой войны.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины могут завершиться в 2024 году. При этом речь идет о некоторых двусторонних договоренностях, также нет единства мнений по поводу объема обязательств.