Политолог: разгром ВСУ в Соледаре не оставил Зеленскому выбора Политолог Монтян: Зеленский лишился права выбора из-за разгрома ВСУ в Соледаре и Артемовске

Фото: Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Разгром ВСУ в Артемовске и Соледаре лишил президента Украины Владимира Зеленского какого-либо выбора из-за необходимости получать от США новые поставки оружия, считает политический аналитик Татьяна Монтян. В беседе с «ПолитРоссией» эксперт отметила, что кадровые перестановки в украинском правительстве приведут главу Украины к полной потере влияния в Киеве.

Потери ВСУ практически не оставляют Зеленскому пространства для маневра, — пояснила политолог.

Эксперт уверена, что поставки оружия и финансовая помощь, которые обещают США, будут действенны, чтобы Зеленский полностью поменял весь кадровый состав своего офиса. По словам Монтян, тогда Вашингтону удастся поставить вместо уволенных чиновников своих ставленников, чтобы усилить воздействие на президента Украины. В итоге Вашингтон сможет получить практически абсолютное экономическое влияние на Киев, считает политолог. Эксперт уточнила, что кадровые чистки начались не просто так, а из-за слишком тесного сотрудничества с британскими «партнерами».

Вашингтон резонно полагал, что танцевать девушку должен тот, кто ее кормит и поит, а не тот, кто слаще заливает в уши. Поэтому за океаном давно требовали от Зеленского очистить ряд ключевых направлений от ставленников как Тимошенко, так и Ермака, — заявила эксперт.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин связал кадровые перестановки в украинском правительстве с тяжелым положением президента страны Владимира Зеленского. По словам Соскина, отставки свидетельствуют о крахе режима главы Украины.