Политолог оценил риск военного конфликта между НАТО и Россией Политолог Кедми: НАТО не вступит в военный конфликт с Россией из-за несостоятельности

Фото: NATO/flickr.com

НАТО в ближайшее время не вступит в прямой военный конфликт с Россией из-за их несостоятельности, такого развития событий ожидать не стоит, приводит ИА SM.News слова политолога, бывшего руководителя израильской службы разведки «Натив» Якова Кедми. По его мнению, силы НАТО будут готовить «новых и новых украинских солдат на убой».

Вот эту границу они не перейдут. Потому что они отлично понимают, и военные действия на территории Украины их убедили: НАТО не способно к военным действиям с Россией, как по количеству, так и по качеству, — заявил политолог.

Экс-глава «Натива» подчеркнул, что Блок не обладает достаточным числом как военных, так и боеприпасов для них.