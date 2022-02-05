Политолог рассказал про усиление НАТО в Восточной Европе

Российский политолог Александр Носович заявил, что вскоре НАТО может расширить свою инфраструктуру на востоке Европе, а именно в Польше и Прибалтике. Речь идёт о создании дополнительных объектов инфраструктуры, которые позволят увеличить военный контингент в регионе. Об этом сообщают «Известия».

Там, где сегодня вблизи Калининградской области расквартирована тысяча американских солдат, завтра дороги, казармы и коммуникации позволят разместить и сто тысяч, — рассказал Носович.

Он добавил, что главными игроками в данной ситуации являются США и Россия. При этом, по мнению эксперта, Польша и страны Прибалтики играют второстепенную роль, так как от них не зависит вопрос нерасширения НАТО.

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин не исключает возможности развёртывания дополнительного воинского контингента в Литве. В настоящее время ведутся переговоры по усилению военного присутствия Германии в регионе, добавила глава ведомства. Она отметила, что Германия «уже вносит важный вклад» в обеспечение безопасности Литвы, возглавляя боевую группу НАТО.