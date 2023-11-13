Политолог рассказал, почему Зеленский выпрашивает у Трампа беседу Политолог Дудаков: Зеленский предполагает победу Трампа на выборах в 2024 году

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский добивается разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом, поскольку предполагает его победу на президентских выборах в США, которые запланированы на ноябрь 2024 года, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Малек Дудаков. По его словам, украинского президента почти нет шансов организовать встречу.

Украинские лоббисты пытаются наладить отношения Зеленского с наиболее вероятным, по мнению экспертов, победителем президентских выборов в США. Но Трамп трубку не берет. Политических очков эта встреча Зеленскому не даст, поскольку украинская повестка среди республиканцев не популярна, — сказал Дудаков.

Он отметил, что Трамп будет игнорировать Зеленского еще из-за личной обиды на него, поскольку первый импичмент в сентябре 2019 года он получил именно после телефонного общения с украинским президентом. Политолог напомнил, что стенограмма этого разговора была рассекречена и опубликована Белым домом, в нем политики обсуждали возможность активизации расследования против нынешнего президента США Джо Байдена.

Как сообщает украинское издание «Страна», президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до Дональда Трампа и провести с ним переговоры. В материале издания утверждается, что таким образом команда главы государства надеется получить новую американскую финансовую помощь. Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.