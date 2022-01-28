Политолог рассказал, почему США и НАТО не идут на уступки России

США и НАТО сейчас испытывают определённый системный кризис, поэтому они не могут пойти на уступки России, а предпочитают тянуть время в переговорах. Об этом заявил NEWS.ru политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, в США сейчас решается вопрос, кто придёт ко власти в ходе выборов в Конгресс в этом году. Если победит Демократическая партия, с большой вероятностью, следующие президентские выборы тоже останутся за демократами.

Внешняя политика разных групп американской элиты разная и пока царит неясность, России и Китаю непонятно, с кем вести дело на Западе. При этом в Европе боятся лишится статуса «фронтира» США и финансовых вливаний и потому не хочет идти на уступки России.

Он добавил, что именно из-за этой неопределённости Москва требует гарантий, что при любом раскладе сил на Зараде, договорённости с ней будут соблюдаться теми, кто придёт к «рулю».

Поэтому, со своей стороны, в США и НАТО России как бы говорят «давайте ещё поговорим», пока они подготовят свой ответ в виде реформирования НАТО, — считает Дробницкий.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Москве также придётся в чём-то уступить для гарантий Вашингтону,