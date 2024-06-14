Политолог рассказал, почему саммит в Швейцарии потерял смысл Политолог Жарихин: саммит в Швейцарии потерял смысл из-за предложения Путина

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев/«Россия сегодня»

Встреча Владимира Путина с руководством МИД России

Саммит в Швейцарии потерял смысл из-за мирного предложения президента России Владимира Путина, считает политолог Владимир Жарихин. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, конкретные предложения России будут противопоставляться неконкретным и безумным предложениям Украины.

Последствие такое, что уже сейчас завтрашние посиделки в Швейцарии полностью теряют смысл. Согласны они или не согласны, есть конкретные предложения, которым противопоставляются совершенно неконкретные безумные наглые предложения под названием «мирный план Зеленского», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что с этим сможет смириться Запад, однако остальные страны могут задаться вопросом, почему обсуждается не конкретный план, который выдвинула Россия, а несбыточные идеи от Украины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Путин, озвучив мирное предложение по Украине, сделал дипломатический ход. По его словам, после слов главы РФ участники швейцарского саммита не смогут заявлять о нежелании Москвы договариваться с Киевом.

До этого сенатор Дмитрий Рогозин Власти заявил, что власти Украины не могут ни согласиться на переговоры с Россией, ни отказаться от них. По его мнению, западные партнеры просто не дают Киеву права решать такие вопросы.