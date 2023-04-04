Политолог рассказал, почему Китай продолжит поддерживать Россию Политолог Марков: Китай продолжит поддерживать Россию ради безопасности своих границ

Фото: Wang Yu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для Китая критически важно поддерживать Россию, в том числе и в рамках специальной военной операции на Украине, ради безопасности собственных границ, пояснил политолог Сергей Марков. Он рассказал Lenta.ru, что КНР будет находиться под угрозой со стороны США и Запада в случае поражения России в украинском конфликте.

Так же как из Украины делают «антироссию», из России будут делать «антикитай». А у Китая, тем временем, огромный неприятный опыт в отношении северных границ, — пояснил политолог.

По словам эксперта, поддержка России КНР будет проводиться осторожно. Это связано с тем, что США считают Китай своим стратегическим противником и в любом случае рассчитывают ввести санкции против государства. Корректная поддержка Москвы позволяет Пекину оттянуть этот момент.

Марков отметил, что Запад использует ограничения и отключение Китая от глобальной инфраструктуры международной торговли в качестве угроз в случае поддержки России. При этом взамен США и Европа ничего не предлагают КНР.

Представитель МИД Китая Мао Нин ранее заявила о готовности Пекина к диалогу с Евросоюзом по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, Китай рассчитывает, что ЕС проявит «стратегическую независимость и политическую мудрость».