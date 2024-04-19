Политолог рассказал об угрозах Запада всему Южному Кавказу Политолог Марков: «поглощение» Армении Западом создает опасность на Кавказе

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Запад, «поглощая» Армению, врывается на Южный Кавказ, создавая угрозы государствам региона, рассказал NEWS.ru директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, ситуация в регионе осложняется для всех соседей Еревана, включая Россию, Азербайджан, Турцию и Иран.

Поглощение Армении Западом представляет собой угрозу безопасности для всех стран Южного Кавказа. Через Армению врываются мощные империалистические державы. В этом смысле они представляют угрозу и для России, и для Азербайджана, и для Грузии, которую они хотят заставить вступить в санкционную войну с Россией. Это касается и Турции, и Ирана, — заявил Марков.

По его мнению, Запад намерен использовать Армению против России. Согласно западному плану, российские пограничники должны быть выведены с армяно-иранской границы. Эксперт отметил, что российскую военную базу в Гюмри тоже нужно вывести или заблокировать.

Касательно членства Армении в ОДКБ и ЕврАзЭС есть два варианта. При первом — Армения уходит из ОДКБ и ЕврАзЭС, тем самым их ослабляя. При втором — Армения начинает заниматься подрывной деятельностью. Она тем самым ослабит эти организации сильнее, используя эти структуры для шпионажа против России и других членов ОДКБ в пользу стран НАТО, — сказал Марков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Армении еще не завершило обозначение границ страны и что в таких условиях рано говорить о необходимости указать зону ответственности ОДКБ на территории этого государства. По его словам, заверения Еревана о том, что армяне покинули Карабах из-за бездействия российских миротворцев, являются неправильными.