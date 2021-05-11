Политолог рассказал, чего Евросоюз ждёт от России

https://static.news.ru/photo/8dd359dc-b250-11eb-950a-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейский Союз не хочет обострять отношения с Россией на фоне дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, но свою политику не будет корректировать. Это должна сделать Москва. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с журналистами «Взгляда».
Брюссель считает, что «мяч находится на российской стороне поля», ЕС рассчитывает на действия Москвы, которая скорректирует свою политику и начнёт вести более «содержательный» диалог. Кортунов пояснил, что Европа хочет более гибкой линии от России на украинском направлении, а также отказа от так называемого вмешательства во внутренние дела европейских стран. К ним европейцы относят в том числе поддержку праворадикальных партий. Возможно от Москвы ожидают подвижек по вопросам региональных конфликтов в Ливии и Сирии.
Кортунов рассказал, что политики, представляющие «старую Европу», не доверяют Чехии и Болгарии в вопросах обвинения России. Они убеждены, что дипломатические конфликты не должны стать веским основанием для изменения общей политики альянса. В подтверждение этой версии политолог напомнил, что Прага призывала Европу выслать российских дипломатов, однако эти просьбы в большинстве своём остались без ответа.
Это даёт надежду на то, что диалог продолжится, тем более что сейчас председателем Европейского союза является Португалия. В целом она традиционно благожелательно относится к России, — добавил политолог.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза сошлись во мнении, что не следует обострять отношения с Россией на фоне дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. По его словам, 25 мая пройдёт саммит ЕС, на котором страны-участницы обсудят отношения с Москвой. Боррель порекомендовал дождаться их решения.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что Евросоюз готов к диалогу с Россией. По его словам, пришло время для того, чтобы возобновить полноценное общение с Москвой. Его испанская коллега Аранча Гонсалес Лая заявила, что Совет ЕС не обсуждал введения новых санкций против России. Министры провели оценку существующей ситуации, но не затрагивали вопросу ограничений.
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