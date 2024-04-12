Политолог рассказал о реакции турок на идею начать переговоры в Стамбуле Дюрре: в Турции положительно отреагировали на идею начать переговоры в Стамбуле

В Турции на инициативу возобновить Стамбульские переговоры отреагировали положительно, рассказал NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган всегда выступал за продолжение этой инициативы, за возвращение к Стамбульским переговорам.

Турция однозначно готова стать площадкой для переговоров между Москвой и Киевом. Россия по сути выразила свое согласие на это, а по поводу Украины пока есть вопросы. Дело в том, что Турция не совсем тот посредник, который устраивает украинского президента Владимира Зеленского. Он, скорее всего, хочет, чтобы инициативу посредничества взяла на себя какая-то западная страна, которая однозначно занимает проукраинскую позицию. А у Турции сохраняются нормальные отношения с Россией. Анкара учитывает не только украинские, но и российские доводы, — отметил Дюрре.

По словам Дюрре, Зеленский не очень рассчитывает на Стамбульские переговоры, а больше верит в швейцарский саммит мира. При этом он предположил, что если переговоры все-таки возобновятся, то проходить они будут с учетом новых реалий.

Они будут основываться на новых документах. Ведь положение дел в зоне боевых действий изменилось. Также поддержка Западом Украины с западной стороны приобрела новый, не очень положительный оборот для Киева. Все эти объективные обстоятельства и станут причиной изменения условий нового потенциального договора, — отметил Дюрре.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По мнению лидера Союзной республики, военные одобрят эту инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ с ним согласился.

При этом Путин заявил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Так он прокомментировал инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.