Политолог рассказал о расколе правительства США из-за СП-2

Тема «Северного потока — 2» вызвала серьёзные разногласия в правительстве США, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев «Народным Новостям». Он указал на резкое отношение к газопроводу со стороны администрации президента США Джо Байдена и в то же время на желание наладить отношения с союзниками — в том числе с Германией.

Администрация может ввести санкции и сейчас, ей не нужна поддержка конгресса. Но, как показали события лета и осени, предпочитает действовать так, чтобы иметь окно возможностей для того, чтобы договариваться с Россией. Если в сухом остатке противоречий законодательной и исполнительной схватки, в условиях падения рейтинга Байдена, в США растёт ощущение, что администрация — созвездие неэффективных управленцев. А конгресс пытается этим воспользоваться, — заявил Васильев.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил о конструктивных переговорах с американской администрацией по проекту «Северный поток — 2». По его словам, Берлин по-прежнему отвергает применение санкций среди союзников в отношении газопровода.

Строительство «Северного потока — 2» от побережья России через Балтийское море до Германии завершено. Мощность его составляет 55 миллиардов кубометров топлива в год. Главным противником проекта являются США, цель которых — продвинуть в ЕС свой сжиженный природный газ. Также против выступает Украина, которая боится потерять транзит газа.