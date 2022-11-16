Политолог рассказал о пробуксовке антироссийской повестки на саммите G20 Политолог Камкин: антироссийский вектор политики Запада «пробуксовывает» по итогам саммита G20

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Олаф Шольц

На саммите G20 стало понятно, что антироссийский вектор западной политики «пробуксовывает», заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Камкин. Однако ожидать на таких мероприятиях поддержки российской политики пока нельзя, считает эксперт. По его мнению, европейцы еще не так прочувствовали последствия разрыва с Россией, чтобы поддержать ее. Также специалист уточнил, что Западу не удалось склонить на свою сторону страны Юго-Восточной Азии.

В целом мы можем сказать, что антироссийский вектор пробуксовывает. Но о каких-то пророссийских высказываниях или позициях западных лидеров говорить пока рано. Еще плохо мерзнут! — заявил Камкин.

Политолог уточнил, что поведение канцлера Германии Олафа Шольца нельзя назвать дружелюбным после его сожалений о том, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20. По словам Камкина, немецкий лидер просто хотел осудить Путина за проводимую им политику, лично высказав ему свое недовольство.

Он просто хотел встать в красивую позу и сказать: «Владимир Владимирович, я вас решительно осуждаю!», — сказал эксперт.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее признал, что Россию не удалось изолировать на саммите G20 на Бали. По его данным, об этом свидетельствует то, что в G20 есть страны, которые «отказываются осудить» спецоперацию на Украине.

Издание Financial Times писало, что страны G20 смогли договориться об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение России в связи с военными действиями на Украине и отрицается «эпоха войны». Как заявляют авторы текста, итоговое заявление было согласовано странами Запада, Россией и Китаем после длительных переговоров между официальными лицами.