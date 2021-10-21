Политолог рассказал о превращении украинцев в «крепостных»

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что страна располагает самыми мощными вооружёнными силами в мире. Хозяин Белого дома в ходе общения с избирателями на телеканале CNN также отметил, что американцам не надо беспокоится, что кто-то в мире, включая Россию и Китай, сможет их превзойти.

Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооружённые силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они [другие страны] смогут превзойти нас, — подчеркнул Байден....