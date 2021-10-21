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Политолог рассказал о превращении украинцев в «крепостных»

05:14, 22 октября 2021
Политолог рассказал о превращении украинцев в «крепостных» Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что большинство соотечественников фактически лишились основных прав и превратились в «крепостных граждан». В настоящее время в таком положении оказались не только беженцы с Донбасса, но и остальные украинцы, отметил он в эфире телеканала «Первый независимый».

На Украине сложилось, можно сказать, социологическое понятие — крепостные граждане. Когда человек, имея статус гражданина, имея декларируемые права и свободы, вдруг оказывается по умолчанию урезан и обрезан в этих правах. Более того, он преследуем за попытку свои права отстоять, — пояснил Ермолаев.

Он добавил, что нарушение гражданских прав и ограничение свобод стали на Украине нормой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал экономическое положение на Украине при президенте Владимире Зеленском. Он сравнил ситуацию в стране с помойной ямой. Колтунович обвинил украинские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции.

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