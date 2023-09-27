Политолог рассказал о планах США получить тотальный контроль над Украиной Политолог Корнилов: Вашингтон требует от Киева реформ для своей выгоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США требуют от Украины всевозможных реформ, которые еще больше усилят позиции Вашингтона в стране, заявил NEWS.ru директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. По его словам, это давний план американских властей, задача США — получить тотальный контроль над Украиной.

США задумали это еще задолго до СВО, когда Вашингтон еще не собирался отправлять туда танки, истребители и другую тяжелую технику. Главная задача американских властей — поставить Украину под полный тотальный контроль, — сказал Корнилов.

Политолог предположил, что Украина официально не выступит против реформ. По его словам, хотя некоторые украинское депутаты могут выразить недовольство, у Киева уже давно нет суверенитета.

Почти все предлагаемые Вашингтоном реформы Киев все равно внедряет в жизнь. Сейчас под предлогом военного времени она позволила себе некоторую вольницу, отложив некоторые реформы, чтобы уйти от слишком пристального контроля, — уверен Корнилов.

По словам эксперта, такое поведение Киева американским властям не нравится, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «будет получать по рукам, если попытается отклониться от того курса, который чертит ему Вашингтон».

Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин назвал ошибочным шагом решение США отправить украинским властям список реформ, необходимых для продолжения военной помощи. Так, власти Украины должны ограничить полномочия СБУ контрразведкой, антишпионской деятельностью, борьбой с терроризмом и киберпреступностью. Также в Киеве должны провести реформу процессов и процедуры вооружения, а также государственных закупок в соответствии со стандартами НАТО.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина вступит в Евросоюз, как только в стране будут приняты необходимые для членства судебные, экономические и прочие реформы. При этом она не дала прогнозов, когда это может произойти.