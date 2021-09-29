Япония может отказаться от активной дипломатии в отношении России

Новое правительство Японии во главе с будущим премьер-министром Фумио Кисидой вряд ли станет проводить активную дипломатию в отношении России. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил политолог Тайсукэ Абиру. Он подчеркнул, что такая позиция выбрана из-за того, что Токио не видит перспектив заключения двустороннего мирного договора с Москвой.

Эксперт считает, что новые власти Японии в основном будут уделять внимание сотрудничеству с партнёрами по Четырёхстороннему диалогу по безопасности — США, Австралией и Индией. При этом Абиру считает, что продолжатся поиски пути стратегического взаимодействия с Россией.

Токио будет по-прежнему искать пути стратегического взаимодействия с Россией на фоне противостояния США и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Продолжится и двустороннее сотрудничество во взаимовыгодных сферах, в первую очередь в освоении Северного морского пути, в энергетике, — сказал политолог.

Абиру также отметил, что с осознанием новой реальности в одобренной японским правительством новой стратегии кибербезопасности Россия наряду с Китаем и Северной Кореей впервые открыто названа источником угрозы в этой сфере.

Ранее сообщалось, что новым лидером правящей Либерально-демократической партии Японии избран бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.