Политолог рассказал о нехватке молодых солдат в ВСУ Политолог Царев: солдаты молодого возраста в ВСУ заканчиваются

Фото: МО Украины

Солдаты молодого возраста в Вооруженных силах Украины заканчиваются, а взрослые военные не всегда бывают полезны на поле боя, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, молодежи на фронте со стороны Украины очень мало из-за больших потерь.

Сначала Киев действительно призывал молодых солдат. Но со временем из-за больших потерь и продолжающихся военных действий средний возраст призываемых в ВСУ начали поднимать, а требования к ним понижать, — заявил Царев.

Политолог также допустил, что украинские власти впоследствии могут задуматься о призыве на фронт несовершеннолетних по примеру нацистской Германии.

Ранее бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что киевским властям нужно активнее призывать в армию молодежь, чтобы не допустить снижения темпа наступления ВСУ. Также он отметил необходимость больших поставок оружия Киеву для «завершения конфликта». Он также добавил, что Украине уже пора переоценить масштабы мобилизации страны. Он привел в пример Великобританию в 1939 и 1941 годах.

Недавно стало известно, что украинским беженцам, находящимся в Ирландии, разослали фальшивые письма с требованием вернуться на родину и служить в ВСУ. Поддельные уведомления, датированные 7 сентября, подписаны Министерством юстиции Ирландии.