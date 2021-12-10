Политолог рассказал о недовольстве американцев ситуацией в своей стране

МИД Китая подготовил доклад «Состояние демократии в США», в котором проанализировал причины системного кризиса и недовольства американцев положением, в котором находится западная демократия. Как сообщил в колонке для РИА Новости политический обозреватель Дмитрий Косырев, ими стали последствия экспорта демократии, раскол общества и системный кризис западного политического устройства.

Американские (западные) ценности используются как инструмент по разделению мира на разные лагери, — цитирует политолог слова из доклада.

По его словам, только 16% американцев сегодня считают, что их демократия работает безусловно хорошо, а 44% опрошенных жителей других стран говорят, что США могут представлять угрозу демократии в их странах. Авторы доклада обвиняют США в том, что присущий им «экспорт демократии» разрушает нормальный процесс развития политических культур в разных странах.

Между тем двухпартийность в самих США практически сделала страну неуправляемой, поскольку обе существующие партии блокируют любые усилия противника. А несколько медиаконгломератов контролируют до 90% аудитории официально зарегистрированных СМИ, так как их демонополизация запрещена законом. В результате СМИ доверяют лишь 29% жителей США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как новая администрация США видит внешнюю политику. Вашингтон теперь не будет продвигать демократию через дорогие военные операции или свергать авторитарные режимы силой. Новая американская администрация будет делать это иначе — побуждая к реформам и демократии.