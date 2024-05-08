Экс-депутат Рады рассказал о настроениях украинцев в связи с мобилизацией Политолог Царев: мобилизация на Украине сильно бьет по рейтингу Зеленского

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцы хотели бы возвращения границ 1991 года, но лично воевать за это не готовы, рассказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады от Партии регионов политолог Олег Царев. По его словам, вопросы мобилизации сильно снижают рейтинг Владимира Зеленского.

Да, действительно, по всем соцопросам на Украине, люди в массе не готовы идти воевать. Причем наблюдается этакий диссонанс: большая часть населения говорит, что надо воевать, пока Россия не отойдет на границы 1991 года, но при этом практически лишь единицы готовы делать это сами. И непонятно, кто тогда за украинцев должен воевать, — сказал Царев.

Он добавил, что глава Украины хочет перевести народную нелюбовь с себя на военных. В частности, Зеленский, по словам Царева, прилагал все усилия, чтобы снизить популярность бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее по украинскому законодательству мобилизацию должно было проводить правительство, а не военные, которые должны были обучать уже мобилизованных. Зеленский специально сделал так, чтобы это было зоной ответственности военных, чтобы негатив шел на них. Но даже такое решение ему уже не помогает, — пояснил Царев.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении на 90 дней военного положения на Украине и о всеобщей мобилизации с 14 мая. В то же время Telegram-канал «Страна» сообщил, что на Украине набирают популярность реалистичные маски лиц женщин и стариков — их покупают мужчины призывного возраста, чтобы выходить из дома, не боясь привлечь внимание работников военкоматов.