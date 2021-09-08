Политолог рассказал о будущем отношений Турции и Армении

Исторические разногласия между Турцией и Арменией намного сильнее желания мирного сосуществования, поэтому отношения между ними не изменятся. Об этом изданию «Политика Сегодня» заявил старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков.

Между Арменией и Турцией лежит не только пропасть этих карабахских, экономических проблем и прочих противоречий. Основной вопрос — это оценка событий начала XX века. В 2009 году Турция согласилась создать совместную комиссию учёных, но в их нынешних отношениях, я уверен, она не пойдёт даже на это, — отметил эксперт.

Усложняет ситуацию между двумя странами тот факт, что во время конфликта в Карабахе Турция поддерживала Азербайджан. И из-за этого странно слышать заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений с Арменией, считает политолог.

По мнению Новикова, истинные цели турецкого лидера заключаются не в налаживании контактов, а в доминировании над Арменией с позиции силы. Если страны снова сядут за стол переговоров, то все обсуждения в очередной раз закрутятся вокруг геноцида армян 1915 года, и к результату это уже не приведёт.

Ранее Эрдоган сделал заявление о готовности Турции к нормализации отношений с Арменией. Турецкий лидер отметил необходимость в новых конструктивных подходах для поддержания стабильности в регионе.