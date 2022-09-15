Политолог рассказал, станут ли США гарантами безопасности Украины Политолог Коровин: США не согласятся стать официальными гарантами безопасности Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложенный Киевом проект гарантий безопасности для Украины, в котором в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию, представляет угрозу для России. Политолог Валерий Коровин в беседе с «360» отметил, что Вашингтон и страны Запада вряд ли согласятся стать официальными гарантами безопасности для украинской стороны, так как они не хотят открытого противостояния с Россией. По словам эксперта, данный проект — попытка Киева втянуть западные страны в их собственный конфликт.

Это просто очередная попытка со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского втянуть страны Запада, в первую очередь США, в войну против России. Администрация США от этого активно уклоняется, потому что следует так называемому плану «Анаконда», основной принцип которого — изматывать РФ периферийными конфликтами <...> и уклоняться от прямого столкновения, — утверждает Коровин.

По его словам, лучшей ответной мерой России на публикацию такого проекта стала бы победа в специальной военной операции.

Киев ранее опубликовал проект гарантий безопасности для Украины. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также на поставках военного снаряжения, оружия и разработке законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба. Отмечается, что гарантии не исключают стремления Украины в НАТО, они лишь должны обеспечить безопасность страны, пока она не вступит в Альянс.