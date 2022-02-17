Политолог рассказал, кто выиграет от конфликта России и Запада на Украине

От конфликта России и Запада на Украине получит преимущество Китай, заявил политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Василий Кашин в разговоре с Lenta.ru. По его словам, Китай выиграет от любого результата переговоров по гарантиям безопасности.

Если Россия не добивается удовлетворения своих требований по гарантиям безопасности, то Европа превращается в очаг перманентной военной напряжённости, к которому прикованы значительные военные силы США. Это идёт вразрез со стратегией Вашингтона, пытающегося концентрировать свои ресурсы на Тихом океане, — сказал Кашин.

При этом, если НАТО пойдёт на российские требования, Китай сможет использовать этот прецедент для своей политики в Азии. Тем более что у КНР там значительно больше рычагов влияния, отметил политолог.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что раздувание Соединёнными Штатами Америки угрозы войны негативным образом повлияло на экономику и социальную стабильность Украины. Он также отметил, что подобная риторика замедлила поиски решения в переговорах, сообщил дипломат на брифинге. Также эти действия нанесли «серьёзный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины», считает Вэньбинь.