Политолог рассказал, кто стоит за убийством кандидата в президенты Эквадора Политолог Лидовской: США могли заказать убийство кандидата в главы Эквадора

Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press

Фернандо Вильявисенсио

За убийством кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио могут стоять США, а также действующий лидер республики Гильермо Лассо, заявил в беседе с NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, банда Los Lobos, взявшая на себя ответственность за преступление, не могла действовать самостоятельно.

Los Lobos — на самом деле это наркокартель, а не банда, как пишут в СМИ — не могли застрелить Вильявисенсио без санкции Лассо или указания Вашингтона. Видите, Лассо сразу ввел военное положение. Получается, что досрочные выборы пройдут на фоне военного положения, что позволит Лассо расправляться с конкурентами, — сказал Лидовской.

По мнению эксперта, при Лассо Эквадором руководят США, которым страна нужна из-за нефти: ее продажа приносит Эквадору около 40% дохода. Поэтому, считает политолог, Вашингтону не нужны независимые политики в этом регионе.

Лидовской добавил, что погибший кандидат не представлял опасности для Лассо на досрочных выборах, однако считался оппонентом кандидата от бывшего главы Эквадора Рафаэля Корреа.

И теперь вся пропагандистская машина направлена против кандидата от Корреа — Луиса Гонсалеса, якобы Корреа расправляется с конкурентами своих сторонников, — сказал Лидовской.

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит во время предвыборного митинга 10 августа. Политику трижды выстрелили в голову. После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней.