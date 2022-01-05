Политолог рассказал, кто стоит за протестами в Казахстане

Акции протеста вспыхнули в Казахстане в результате управленческих ошибок, внутренних противоречий и заговора внутри элит, заявил политолог Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru. Он подчеркнул, что происходящее является казахстанской внутренней историей. Рост цен на газ — лишь триггер, поскольку вместе с экономическими требованиями митингующие сразу стали выдвигать политические.

Первопричина происходящего в том, что накопилось очень много раздражения. Цены на газ — это только триггер. Если бы это был не повод, а причина, то политические требования так быстро бы не появились. То, что они быстро появились вместе с экономическими, говорит о том, что повышение цен на газ стало просто триггером, — считает Калачёв.

По словам политолога, на четвёртый день протестов среди недовольных до сих пор не появились люди, способные вступить в диалог с властью. Он полагает, что политические лозунги выглядят вполне оформленными. Возможно, причины беспорядков кроются в желании протестующих перейти от формального транзита власти к реальному, обновить и перезагрузить элиту, избавиться от назарбаевских и продвинуть токаевских чиновников.

Наши конспирологи, конечно, скажут, что все эти события якобы в интересах Касым-Жомарта Токаева и направлены против Назарбаева, судя по лозунгам «Старик, уходи». Это возможность от формального транзита власти перейти к транзиту реальному, обновить и перезагрузить элиту, избавиться от назарбаевских и продвинуть токаевских чиновников. Но версии происходящего могут быть самые разные, — сказал Калачёв.

По мнению эксперта, отсутствие представителей элит, готовых говорить с властью страны, указывает на то, что происходящее не было спланировано извне.

Это чисто внутренняя история. Всё, что происходит, — внутреннее дело Казахстана, следствие управленческих ошибок. Искать за всем этим происки внешних сил — это самое простое, что может быть, но в данном случае, мне кажется, причины сугубо внутренние, — убеждён политолог.

Акции протеста начались в Казахстане в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау из-за резкого роста цен на газ. Позже они перекинулись на крупные города. Так, в центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицией, вышедшие на улицу люди захватили здание акимата.

В Алматинской области, где был введён режим чрезвычайного положения, митингующие вошли в здание администрации. При этом обстановка в Нур-Султане стабилизировалась.

Токаев возложил вину на эскалацию ситуации на правительство и принял его отставку. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.