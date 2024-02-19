Политолог рассказал, когда в Европе может появиться альтернатива НАТО Политолог Топорнин: на создание альтернативы НАТО в Европе потребуется 10–15 лет

Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Странам Европы потребуется не менее 10–15 лет, чтобы создать альтернативу НАТО, заявил в беседе с Lenta.ru доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он напомнил, что идея создания новой структуры зародилась в ЕС еще во времена президентского срока экс-главы США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о необходимости «навести порядок» в Альянсе.

Его порядок заключался в том, что все государства должны платить как минимум 2% от своего ВВП в бюджет НАТО, а сегодня получается, что 19 стран этого не делают, они платят меньше. Соответственно, США платят порядка 70% бюджета НАТО. Он говорил о том, что, если что-то случится, США могут не прийти на помощь члену НАТО, — напомнил эксперт.

Он добавил, что позиция Трампа вызвала озабоченность среди европейских политиков и одним из сторонников создания новой структуры был французский лидер Эммануэль Макрон, который предложил развернуть работу по формированию европейской военной группировки. Однако, как подчеркнул политолог, инициатива предполагала серьезные бюджетные расходы и ее обсуждение сошло на нет после прихода к власти в США Джо Байдена, который пообещал, что позаботится о НАТО. Теперь, в свете вероятного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, разговоры об альтернативе НАТО возобновились. При этом, по мнению Топорнина, эти планы вряд ли найдут практическое воплощение.

Даже по плану Макрона на это может уйти от 10 до 15 лет. <...> Я скептически отношусь к возможностям ЕС создать такую армию. Я также считаю, что угрозы Трампа распустить НАТО или что-то с ним сделать больше останутся на словах, — резюмировал аналитик.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что, если Евросоюз создаст свою армию, ее первыми жертвами станут народы, желающие покинуть объединение. По словам политика, ЕС постоянно нагнетает «антироссийскую истерию».