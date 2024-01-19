Политолог рассказал, кем могут оказаться наемники на стороне ВСУ Политолог Федоров: французские наемники могут оказаться добровольцами

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немало людей, которые по своей инициативе едут в зону боевых действий и как «дикие гуси» выступают в качестве наемников, этого никто не может запретить, заявил NEWS.ru ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, именно по этой причине Париж отказывается признавать наемническую деятельность на стороне ВСУ в зоне СВО.

Никто не отменял частную инициативу простых граждан. При этом государство делает вид, что оно не имеет к этому всему никакого отношения. Мол, это не их дело. Но мне кажется, что это лицемерие. Париж обо всем осведомлен, параллельно поставляя ВСУ большие объемы вооружений. Не просто так президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Запад должен победить Россию, не воюя с ней напрямую, — сказал Федоров.

По его словам, наемников не станет меньше, так как Следственный комитет России не имеет возможности арестовать этих граждан и привести в зал суда. Он отметил, что такие действия могут повлиять лишь на информационную борьбу.

Обвиняемых нельзя арестовать, непонятно, где они находятся. На международные организации надежды тоже нет — они политизированы, — сказал Федоров в беседе с NEWS.ru.

17 января Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наемников в Харькове. По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием. В результате были уничтожены более 60 наемников, еще 20 получили ранения.

После этого в МИД РФ вызвали посла Франции в Москве Пьера Леви. Как заявила представитель дипведомства Мария Захарова, среди наемников были десятки французских граждан.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума на ближайшем пленарном заседании 23 января намерена согласовать обращение к парламенту Франции из-за отправки граждан республики в качестве наемников на Украину. Он отметил, что во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.