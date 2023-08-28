Политолог рассказал, каким может быть новый формат зерновой сделки Политолог Дюрре: Турция согласится на любой формат возобновления зерновой сделки

Фото: shutterstock.com

Турция согласится на любой формат возобновления зерновой сделки с участием России, главное — чтобы соглашение действительно работало, заявил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, восстановление соглашения может произойти в новом формате.

В Турции не мыслят зерновую сделку без участия России. Поэтому соглашение может возобновиться уже не в первоначальном формате. Стороны могут еще больше ужесточить контроль прохода судов с грузом. Кроме того, новые условия могут быть не очень выгодными для Турции, так как первоначально Россия сделала одолжение для [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, чтобы он одержал победу в президентских выборах. Но самое главное — необходимо будет подключить Россельхозбанк к SWIFT, — сказал Дюрре.

По словам политолога, основные условия Москвы, скорее всего, будут выполнены, так как все понимают, что с российской стороной нужно договариваться.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Россию необходимо вернуть в зерновую сделку, чтобы обезопасить ключевую для поставок портовую инфраструктуру. По словам чиновника, возобновление черноморской зерновой инициативы является приоритетом для Анкары. Фидан также подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ведет систематическую работу по этой теме.