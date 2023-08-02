Политолог рассказал, как Запад пытается расшатать БРИКС Политолог Еловик рассказал о стремлении Запада «вырвать» Индию из БРИКС

Фото: kremlin.ru

На встрече с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития, 2019

Запад считает Индию «слабым звеном» в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и пытается создать трещину в этой коалиции, рассказал в беседе с «Царьградом» политолог Алексей Еловик. По его словам, России необходимо скрепить альянс, не допустив западного вмешательства.

Политолог обратил внимание, что влияние Соединенных Штатов и особенно Великобритании на Индию по-прежнему сильно. При этом у Нью-Дели есть территориальные разногласия с другим ключевым членом БРИКС — Китаем.

Запад будет пытаться вырвать Индию из этого нового формирующегося центра силы. Конечно же, Вашингтон и Лондон будут предпринимать все усилия, чтобы противопоставить Дели Москве и в первую очередь Пекину. У нас нет общей границы с Индией, а у нее самой с Китаем не только общая граница, но и готовый территориальный конфликт. США и Британия будут всячески его подогревать, — предупредил аналитик.

Он напомнил, что Россию и Индию объединяют десятилетия плодотворной дружбы, а с Китаем РФ имеет больше, чем просто союз. Поэтому, говорит Еловик, логично, что Москва должна выступить в качестве миротворца, ворвавшись в «балаган, который разводит Запад», и помирив две великих державы.

Вопрос о расширении БРИКС будет рассмотрен на саммите организации в августе в ЮАР. Бразилия выступила против приглашения новых членов в состав объединения. Позиция объясняется тем, что блок рискует потерять статус и сплоченность.