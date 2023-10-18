Политолог рассказал, как война на Ближнем Востоке меняет Европу Политолог Школьников: Европа под «ближневосточный шумок» снова тянется к России

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Европа «под шумок» эскалации конфликта на Ближнем Востоке снова тянется к России, заявил в беседе с «Царьградом» политолог Андрей Школьников. По его словам, изменение расклада на международной политической арене происходит по мере того, как фокус внимания США смещается с России и Украины в сторону Израиля и Палестины.

Эксперт предположил, что личная встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «Один пояс — один путь» в Китае могла стать проверкой европейскими политиками «границ допустимого».

Идет проверка границ допустимого. Сейчас все переключаются на Ближний Восток, и некоторые политики на Западе хотят понять, что в нынешних условиях можно, а что нельзя. <...> Так, Орбан пытается нащупать «красные линии», пробует возможности, — высказал мнение политолог.

По его словам, руководители из Вашингтона и Брюсселя вряд ли одернут венгерского премьера за переговоры с Путиным, и тогда попытки заново выстраивать отношения с Россией начнут предпринимать и другие европейские лидеры.

Отношения начнут хоть как-то, хоть по чуть-чуть восстанавливаться. Поэтому это очень интересный маркер. И он положителен для нас. Это значит, что в Европе хоть что-то осталось, хоть с кем-то можно общаться и вести дела. <...> И наша задача сейчас — наладить связи, — подчеркнул Школьников.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ерундой предположения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является пророссийским политиком. На пресс-конференции по итогам китайского форума «Один пояс — один путь» российский лидер подчеркнул, что на Орбана нападают те, кто ему завидует.