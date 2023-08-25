Политолог рассказал, как расширение БРИКС угрожает экономике стран Запада Политолог Трухачев: расширение БРИКС сильно подорвет экономику США и ЕС

Фото: BRICS/Flickr.com/Public Domain

Сирил Рамафоса

Расширение БРИКС сильно подорвет экономику США из-за дедолларизации стран объединения, заявил NEWS.ru доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. При этом политолог отметил, что европейские страны пострадают еще больше, чем США.

В Европе, в отличие от Соединенных Штатов, нет своих энергоносителей, с другими полезными ископаемыми тоже плохо. Там больше затрат на экологические проекты, более дорогая рабочая сила, социальные программы. Надо откуда-то на это брать деньги. Раньше европейские страны зарабатывали на том, что вели неравноправную торговлю со странами глобального Юга. Однако эти времена остались в прошлом, — уверен Трухачев.

Трухачев обратил внимание, что в Брюсселе решение расширить БРИКС прокомментировали довольно скупо из-за болезненности вопроса.

В одобренной декларации по итогам саммита БРИКС говорится, что с 1 января к объединению присоединятся шесть новых стран — две африканские (Египет и Эфиопия), одна латиноамериканская (Аргентина) и три ближневосточные (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия). Таким образом в БРИКС будет состоять 11 государств. Участники саммита договорились не останавливаться на этом — за нынешним расширением позднее последуют и другие.