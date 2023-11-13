Политолог рассказал, что означает возвращение Кэмерона для Москвы Политолог Лукьянов: возвращение Кэмерона не повлияет на отношения с Россией

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Дэвид Кэмерон

Возвращение бывшего премьера Британии Дэвида Кэмерона в правительство не имеет никакого значения для России, заявил NEWS.ru политолог Федор Лукьянов. Он отметил, что кадровые перестановки в правительстве Великобритании постоянны и характеризуются нестабильностью.

Консервативная партия находится в некотором кризисе, сейчас там под руководством премьер-министра Риши Сунака происходят перетряски. На освободившуюся вакансию решили взять человека, который имеет мировую известность и является столпом консервативной партии. Однако Дэвид Кэмерон ничем выдающимся на этой позиции не отметится. Он является типичным представителем британского мейнстрима, — заявил Лукьянов.

Политолог считает, что основное достижение политика — организация референдума по Brexit, на котором он поддерживал сохранение членства страны в Евросоюзе. Он считает, что влияние Кэмерона на внешнюю политику Великобритании не будет значительным.

Ранее занимавшего пост министра иностранных дел Британии Джеймса Кеверли назначили главой МВД после того, как Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, раскритиковавшую действия полиции на митингах в поддержку Палестины. Браверман написала статью, в которой назвала пропалестинские протесты похожими на «марши ненависти» и обвинила стражей порядка в «подыгрывании» левым активистам.