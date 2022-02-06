Политолог рассказал, к чему может привести заигрывание Армении с Турцией

Попытка налаживания отношений Армении с Турцией вызывает недовольство среди армян, заявил политолог, колумнист «ПолитЭксперта» Рубен Маргарян. По его словам, Турция вместе с Азербайджаном преследует в этом свои цели и они не могут устраивать Армению.

46% опрошенных в Армении считают , что Ереван движется в неверном направлении, пытаясь нормализовать отношения с Турцией. Это показало исследование Международного республиканского института (International Republican Institute), проведённого в декабре прошлого года. При этом, ещё в июле 2021-го такой негативной оценки придерживались 34% опрошенных, а в мае — 20%. Маргарян связывает это с активизацией правительством Никола Пашиняна армяно-турецкого взаимодействия.

Широкие массы в Армении относятся к этому процессу с настороженностью, не веря в искренность турецкой стороны. Респонденты усматривают в этом совместную политику Анкары и Баку. Её конечной целью, как отмечает политолог, должны стать официальное признание Арменией Карабаха частью Азербайджана, отказ Еревана от каких-либо претензий к Анкаре и Баку в связи с 44-дневной войной и изменение политики относительно признания геноцида армян.

Учитывая наличие таких опасений у многих в Ереване, как отмечает Маргарян, набирает обороты движение по противодействию шагам властей. На недавнем торжественном мероприятии, посвящённом 131-летию старейшей в стране партии — Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», которое состоялось 5 февраля, представитель партии Ишхан Сагателян заявил о необходимости немедленной остановки процесса «армяно-турецкого примирения».

Как ранее заявил турецкий вице-президент Фуат Октай, премьер-министр Армении Никол Пашинян в марте посетит с визитом Турцию. До этого уже прошла первая встреча специальных представителей Армении и Турции в Москве, очередная намечена в Вене на 24 февраля. А в начале февраля возобновились пассажирские авиарейсы по маршруту Ереван — Стамбул.